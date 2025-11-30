ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна: Благодаря на Караджов и Терзиев!
Кметът и вицепремиерът дойдоха без охрана, без камери, без ПР-и . И двамата стояха на последния ред, слушаха с интерес и дадоха своята подкрепа за каузата за спасяване на човешки живот. Това пише във Фейсбук профила си бащата на зигиналата край Теглиш Сяяна Николай Попов.
"В събота гост бе Караджов, а в неделя Терзиев.
Истинските герои на тази кампания не сме нито организаторите, нито нашите гости, а хората, които дойдоха . Хората, които признаха:
"Не зная“, "Не мога“, "Искам да съм по-добър“.
Благодаря ви, че имате силата и желанието да се променяте, да учите и така да спасяваме живот на пътя", пише още Николай Попов.
"Промяната започва от всеки един от нас , затова тези хора заслужават уважение. Те започнаха от себе си. Правя тази кампания, за да променим черната хроника .
Това зависи от мен. Нямаме никакво време .През уикенда 25 души минаха през теория и практика.Въпреки стотиците запитвания, на това място има възможност само за такава бройка участници. Хубавата новина е, че вицепремиерът Караджов се ангажира от името на държавата през следващата година да започне работа по проектиране и изграждане на истински, европейски полигон за пътна безопасност .
Пълна подкрепа за това има и от кмета на София, който ще съдейства както може .
Тогава, заедно с Влади Кулев и екипа му , ще можем да обучаваме по 100 души всеки ден", паше почерненият баща.
"Това е моя стара мечта и днес сме по-близо до нея .
Каузата за живот няма партия, няма цвят, няма религия .
Само заедно можем да се справим. Аз, ти, всички", заключва той.
