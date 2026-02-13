ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на 15-годишния Александър, намерен мъртъв край Околчица: Още вярвам на Калушев!
15-годишният Александър е записан в частното училище "Космос“ през 2023 година. Че е отсъствал често, не отрича и баща му.
Училището обаче не е избрано само от родителите на момчето, а с препоръка. По наша информация в разпита си пред разследващите майката на 15-годишния Александър е разказала, че той е бил записан в частното училище "Космос“ от Калушев.
Бащата отказа да коментира защо 15-годишният му син е бил с Калушев изначало, но каза, че познава издирвания мъж от 35 години и че той "не е това, което се описва по всички медии“
"Избрахме го съвместно с Ивайло Калушев и със съпругата ми решихме, че това е добър избор, който ще даде възможност на детето ни хем да се образова, хем ще има време да практикува спортовете и заниманията си“, каза Яни Макулев.
"Все още вярвам на Ивайло Калушев въпреки това, което се изнася по медиите. Аз не съм си променил мнението по въпроса. Не смятам да се аргументирам. Така съм решил вътрешно и това е моето мнение“, допълни той.
Защо обаче Калушев препоръчва училището на родителите на Александър, не е ясно. Яни Макулев казва, че не знае той да има някаква сериозна връзка с училището.
"Не сме говорили по отношение на самото училище. Според мен това е едно от малкото или единственото място, където преподаватели, деца и родители са в пълна хармония“, посочи бащата на Александър.
Пред нашия екип още вчера управителят на училището отрече да е близка на Ивайло Калушев, както и да са работили заедно.
"Аз разбрах от медиите, че той е публикувал на страницата си, че препоръчва нашето училище. Казал, че сме партньори, но ние не сме си партнирали“, обясни вчера Татяна Захариева.
Днес обаче ни вдигна друга жена с обяснението, че управителят на учебното заведение не отговаря на този телефон и не желае да говори пред журналисти.
Междувременно стана ясно още, че обучението на 15-годишния Александър в частното училище "Космос“ е било напълно безплатно.
"Обучението му не се е нуждаело от финансиране, той е по стипендиантска програма и не се е нуждаел от финансиране“, обясни Яни Макулев, допълвайки, че обучението е било присъствено и неприсъствено.
Според Макулев учителите в частното училище не е възможно да нямат нужното образование.
МОН продължава проверката си и днес в училището, а какви действия ще предприемат все още не е ясно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 173
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая...
14:47 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS