© Банкоматите в страната ще бъдат заредени с евро банкноти в нощта на 1 януари 2026 г. Още на сутринта гражданите ще могат да изтеглят от тях новата валута.



Това увери в интервю за предаването "Преди всички" на БНР Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ).



Той обаче отправи и ключов призив към хората, които държат големи суми пари в брой.



Банковите институции съветват: "Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка".



Причината е, че в новогодишната нощ всички налични по сметките левове автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро, без да се изисква каквото и да е действие от страна на потребителя.



"Това е единственият начин да стане без никакви усилия", подчерта Бакалов.



Банкерът отбеляза, че хората все още подхождат "по-плахо" към внасянето на спестяванията си, но очаква процесът да се засили в оставащите малко над 50 дни до смяната.



Той отправи сериозно предупреждение към тези, които решат да изчакат последния момент.



"След 1 януари пак е безплатно и пак е по фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат", коментира финансистът.



Според него това със сигурност ще доведе до "струпвания" и големи опашки в банковите салони. "Ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо", добави той.



Никола Бакалов също така успокои, че към момента няма никаква необходимост гражданите да бързат да обменят левовете си в евро.



"Все още официалната валута в България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев", заключи той.



