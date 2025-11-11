ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Банкоматите в страната ще бъдат заредени с евро банкноти в нощта на 1 януари 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:43Коментари (0)375
©
Банкоматите в страната ще бъдат заредени с евро банкноти в нощта на 1 януари 2026 г. Още на сутринта гражданите ще могат да изтеглят от тях новата валута.

Това увери в интервю за предаването "Преди всички" на БНР Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ).

Той обаче отправи и ключов призив към хората, които държат големи суми пари в брой.

Банковите институции съветват: "Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка".

Причината е, че в новогодишната нощ всички налични по сметките левове автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро, без да се изисква каквото и да е действие от страна на потребителя.

"Това е единственият начин да стане без никакви усилия", подчерта Бакалов.

Банкерът отбеляза, че хората все още подхождат "по-плахо" към внасянето на спестяванията си, но очаква процесът да се засили в оставащите малко над 50 дни до смяната.

Той отправи сериозно предупреждение към тези, които решат да изчакат последния момент.

"След 1 януари пак е безплатно и пак е по фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат", коментира финансистът.

Според него това със сигурност ще доведе до "струпвания" и големи опашки в банковите салони. "Ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо", добави той.

Никола Бакалов също така успокои, че към момента няма никаква необходимост гражданите да бързат да обменят левовете си в евро.

"Все още официалната валута в България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев", заключи той.



Още по темата: общо новини по темата: 1387
11.11.2025 »
10.11.2025 »
09.11.2025 »
08.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
предишна страница [ 1/232 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025
Задържаха най-пияния шофьор
11:43 / 11.11.2025
Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители
11:46 / 11.11.2025
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а з...
11:08 / 11.11.2025
В България се продава фалшиво сирене на поразия
11:44 / 11.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят ...
10:21 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Концесия на стадион Тодор Диев
Бойни спортове
Агресия между шофьори в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: