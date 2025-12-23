ИЗПРАТИ НОВИНА
Банките с последен съвет за еврото
Точно два работни дни остават до края на годината – 29 и 30 декември. От Асоциацията на банките съветват, ако имаме левове в брой, да се възползваме и да ги внесем в сметките си, защото така те ще се превърнат автоматично в евро на 1 януари. 

В момента повечето банки приемат без такси внасянето на банкноти от своите клиенти. Но това не важи за монетите. Проверка на тарифите на финансовите институции показва, че обработката на стотинки може да ни струва и над 25 лева. Без такси или с минимални плащания се уедряват монети само от БНБ. След Нова година обаче и банките, и пощенските клонове, които обменят левове, ще са длъжни да приемат и монети, без значение колко са и дали са сортирани, или не.

"През първите 6 месеца има безплатна обмяна. Това важи както за банкнотите, така и за монетите. Тъй като по отношение на монетите има доста притеснения – няма никакви основания за това. От 1 януари те ще се обменят по фиксирания курс без никакви такси", обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

Оказва се, че през последните седмици и месеци немалко магазини са се превърнали в бюра за монети. Хората бързат да изчистят металните си пари.

Търговците са притеснени и от изискването след Нова година рестото задължително да е в евро. "Тук е важно да се подчертае, че ако някой търговец временно няма наличност в евро, може да върне ресто и в лева", поясни Йоловски.

За да не се превърнат в бюра за обмяна на монети, но и същевременно да не отказват да ги приемат, законът дава възможност на търговците през януари да откажат да приемат повече от 50 броя левови монети, информира Nova.


общо новини по темата: 1518
23.12.2025 Заплащането за нощен труд ще се преизчисли в евро от 1 януари 2026 г.
23.12.2025 Георги Кадиев: Драмата с еврото започна
23.12.2025 Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят левове в евро от 5 януари
23.12.2025 Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1 януари 
23.12.2025 Правителството промени размера на законната лихва по просрочени парични задължения
23.12.2025 Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в
Одрин
