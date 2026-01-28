Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на левове в евро

© Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на левове в евро.



Това каза пред БНР Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, като уточни, че търговските банки, Български пощи и БНБ - това са каналите за обмен на левовете в евро, регламентирани в закона.



"Банките не са задължени да предоставят услугата обмен на левове в евро чрез банкоматни устройства. Това е решение на всяка една банка. При част от банките могат да се внасят левове в периода на двойно обращение до края на януари, те отиват в еврови сметки и така се превалутират автоматично", обясни той.



По думите на Джеймс Йоловски въвеждането на еврото по никакъв начин не са отразява на нивата на лихвите по кредитите:



"Фиксираните лихвени проценти се запазват, променливите лихвени проценти не се променят, дори да се е променил начинът на изчисляване. Лихвата сега не е по-висока от тази, която е била преди въвеждането на еврото. ... По отношение на депозитите е важно да подчертаем, че това, че в момента лихвите са ниски, ни позволява да бъдат ниски и лихвите по кредитите. И виждаме, че в България имаме едни от най-ниските лихвени проценти в Европа - под 2,5% за новоотпуснатите ипотечни кредити. На този етап не виждаме някакви основания да считаме, че ще има отклонения от текущите лихвени нива - както на депозитите, така и на кредитите".