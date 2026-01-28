ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на левове в евро
Това каза пред БНР Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, като уточни, че търговските банки, Български пощи и БНБ - това са каналите за обмен на левовете в евро, регламентирани в закона.
"Банките не са задължени да предоставят услугата обмен на левове в евро чрез банкоматни устройства. Това е решение на всяка една банка. При част от банките могат да се внасят левове в периода на двойно обращение до края на януари, те отиват в еврови сметки и така се превалутират автоматично", обясни той.
По думите на Джеймс Йоловски въвеждането на еврото по никакъв начин не са отразява на нивата на лихвите по кредитите:
"Фиксираните лихвени проценти се запазват, променливите лихвени проценти не се променят, дори да се е променил начинът на изчисляване. Лихвата сега не е по-висока от тази, която е била преди въвеждането на еврото. ... По отношение на депозитите е важно да подчертаем, че това, че в момента лихвите са ниски, ни позволява да бъдат ниски и лихвите по кредитите. И виждаме, че в България имаме едни от най-ниските лихвени проценти в Европа - под 2,5% за новоотпуснатите ипотечни кредити. На този етап не виждаме някакви основания да считаме, че ще има отклонения от текущите лихвени нива - както на депозитите, така и на кредитите".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1848
|предишна страница [ 1/308 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Средиземноморски "звяр" обръща времето: Започва с дъжд, но леден ...
09:48 / 28.01.2026
Допълнителните такси, за които да се подготвим при покупко-продаж...
09:37 / 28.01.2026
Екзотични и полезни плодове, които растат на другия край на плане...
09:19 / 28.01.2026
Хампарцумян: Пазарът на имоти е рисков, устойчивостта на цените з...
09:14 / 28.01.2026
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, за...
09:12 / 28.01.2026
Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си п...
08:00 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS