Банка към жена, която иска да си обмени парите: Ако не сте наш клиент, не може да ви обслужим

© Във втория работен ден с новата национална валута - опашки в много банкови клонове и сигнали за отказ от обслужване и празни банкомати. В клон на търговска банка в Бургас Венета Йорданова се опитва да смени 500 лева, но получава отказ от служителя там:



"Клиент ли сте за какво сте на банката, не - отговорът беше "не може да ви обслужим“. Причина - просто така сме решили. Аз съответно бях шокирана от този факт, нито ме попита каква е сумата, колко искам, не стана въпрос за наличност - имат ли евро. Просто ме игнорира и каза няма да ви обслужим“, обясни жената пред bTV.



От КЗП проверяват случаи, но подчертават, че банка нямат право да отказва смяна на левове в евро с подобен аргумент:



"Ще установим дали става въпрос за нехайно поведение от служител, или за политика на банката. Ако се установи такова поведение - това е нарушение. Ще бъде санкциониран банковият клон“, заяви Алекснадър Калоячев – КЗП.



"Монетите бяха сортирани по номинал. От банката ме отпратиха с довода, че не приемат повече от 200 броя монети.“



Според закона за еврото кредитните институции трябва до обменят безплатно в неограничено количество банкноти и монети през първите 6 месеца. За суми над 30 000 лв. е нужна предварителна заявка. От координационния център за еврото обещаха:



"Що се касае за темата банки - доста бързо БНБ ще свърши работа да се произнесе. Ще ви дадем допълнително информация по цялата банкова сфера на другия брифинг“, каза Владимир Иванов - координационен център за еврото.



В банка около 80 на сто от клиентите, чакащи ред в салона, искат да сменят левовете в евро. Сред тях е и Людмила Стефанова, която чака от 20 минути:



"Ще си тръгна просто защото не мога повече да чакам имам и други ангажименти“, обясни жената.



Клиентите и в други клонове се оплакват:



"В крайна сметка успях след час и половина чакане“, сподели Зойка Табакова.



Сигнали има и за банкомати, които нямат наличности от евро. Равносметката на Координационния център е - за 6 дни над 36 на сто от левовете в обращение вече са изтеглени и заменени с евро.