Балабанов: Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата

© БНТ Заместник-председателят на "Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че партията е "чулa хората“ и отрече Делян Пеевски да е бил част от управлението.



В ефира на БНТ Станислав Балабанов подчерта, че уважава протестиращите.



"Уважение на първо място за всички хора, които изразиха позицията си на площадата, защото това е прекрасно в една развита демокрация и това трябва да е знак към всички управляващи“, каза Станислав Балабанов от ИТН.



Той добави, че според него управляващите трябва "да признаят грешките си и да намерят възможност да ги поправят“, за да дадат "стимул и посока на този народ да върви напред“.



Запитан кое е свалило правителството, Балабанов заяви, че са чули ясно хората:



"Чухме хората. Чухме хората, чухме много ясно какво поискаха.“



Той обясни, че преди 11 месеца е станало ясно, че трябва да има "правителство на всяка цена“ и че ИТН са имали два избора – да хвърлят държавата на избори или "да платим необходимата политическа цена в името на стабилността“. Според него ИТН са избрали второто.



"Правителството се беше създало от три политически формации. ГЕРБ, " Има такъв народ“ и БСП. Въпреки всички различия помежду ни. С един подкрепящ елемент - АПС. Когато АПС разбрахме всички на масата, че искат единствено постове и власт в държавата, ние не приехме подхода държавните институции да пазят хора следствени от прокуратурата. Затова спряхме да приемаме тяхната подкрепа и те напуснаха, защото видяха, че нямат политически чадър. Тогава правителството остана три политически формации. Така нареченото правителство на малцинството. И за да изпълни всичките тези необходими неща, влизането на България в еврозоната, в Шенген, политиката по законодателство, търсихме необходимата подкрепа в зала. По много закони, в интерес на истината и по законите по ПВУ, получавахме подкрепа и от ПП-ДБ. И от останали политически формации. Ясно е, че " ДПС - Ново начало“ подкрепяше редите законопроекти, но разликата между нас и тях е, че господин Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата. Нито в изпълнителната власт, нито в законодателната. И в онези прословути, 10 дни преди да падне това правителство, когато имаше спекулации по темата, защо ИТН мълчи и какво се случва, има ли желание "ДПС - Ново начало" да бъде ясно във властта, благодарение на усилията ни и на разговорите между партньорите, направихме, така че ДПС, когато преценява да подкрепя добро законодателство за България, може да го прави единствено в зала. Те не получиха, както знаете, нито председатели на комисии, нито министри. Те не бяха официална част от това управление"