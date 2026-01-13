ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини
Утре народните представители са свикали Комисия по конституционни и правни въпроси, на която ще бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс.
Балабанов заяви, че депутатите имат готовност да интегрират тези сканиращи машини в изборните секции.
"От друга страна ИТН стартира участието си в този парламент с идеята избирателните списъци да бъдат изчистени от т.н "мъртви души", каза Балабанов и допълни, че от "Продължаваме Промяната-Демократична България" са първите, които са се подписали под предложенията им.
По думите му има достатъчно време да се купят нови машини и да се направят промените в избирателните списъци.
"Машините са собственост на американска компания", каза той Балабанов и уточни, че с тях се провеждат и избори в САЩ.
Според Балабанов това предложение ще сложи край и на т.нар. "ала-бала“ с машинното гласуване. Той уточни, че този израз не е въведен от тях, а от лидерите на ПП–ДБ, които, по думите му, продължават да таят надежди и на тези избори да правят "ала-бала“ с машините.
"Ние няма да позволим това", заяви категорично той.
По отношение на третия мандат и дали имат желание и готовност да го поемат, Балабанов каза, че решението е изцяло в правомощията на президента.
"Ние достатъчно пъти сме получавали трети мандат", каза той и допълни, че по-важното, според него, е че обществото настоява за избори и всичко върви именно в тази посока, поради което целият процес следва да се възприема като административна процедура.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 111
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5...
13:22 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS