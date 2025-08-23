ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бабата на Марти, прегазен от АТВ, с последна информация за състоянието му
Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.
"Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди", заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина.
В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг.
На първа инстанция той беше с мярка "домашен арест", но прокуратурата обжалва.
"Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва", заяви Светослав, брат на Христина.
Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тежък трафик на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
10:08 / 23.08.2025
Студенти измислиха приложение за чистотата на морето
10:08 / 23.08.2025
Безопасен полет с парасейлинг?
08:53 / 23.08.2025
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
07:11 / 23.08.2025
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:11 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
20:19 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS