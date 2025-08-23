ИЗПРАТИ НОВИНА
Бабата на Марти, прегазен от АТВ, с последна информация за състоянието му
Автор: ИА Фокус 10:58Коментари (0)556
© NOVA
Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг. Това съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас.

Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.

"Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди", заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина.

В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг.

На първа инстанция той беше с мярка "домашен арест", но прокуратурата обжалва.

"Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва", заяви Светослав, брат на Христина.

Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение.


