БСП прие ротацията за председател на парламента

© БСП прие предложението за ротация на председателя на парламента. Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики. Това заяви на брифинг след Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров.



Със 100 гласа "за", трима - "въздържал се" и двама - "против" се прие предложението.



"Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност на поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа.", каза още Зафиров, допълвайки: "БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани."



За Бюджет 2026 лидерът на БСП заяви, че ще настояват за ръст в доходите на всички трудови хора, запазване на Швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата.



"Фокус" припомня, че от ГЕРБ и ИТН предложиха председателя на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.



По-рано председателя на парламента Наталия Киселова каза: "Въпросите, които възникват, ще се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление."



Днес в ефира на bTV Рая Назарян заяви: "Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната."