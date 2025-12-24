БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 млрд. лева

© Депозитите на домакинствата в българските банки преминаха 100 млрд. лева. Данните на Българска народна банка към края на ноември показват общ обем от 100,88 млрд. лева. Сумата се равнява на 45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт.



Само за един месец ръстът достига близо 2,9 млрд. лева. За една година увеличението е 15,8 процента или около 13,7 млрд. лева. Година по рано депозитите на домакинствата са били 87,105 млрд. лева по данни на БНБ.



Нефинансовият бизнес държи 48,619 млрд. лева в банковата система към края на ноември 2025 година. Това представлява 22,1 процента от БВП. На годишна база сумата расте с 8,9 процента.



Финансовите предприятия увеличават депозитите си с 19,6 процента за година. В края на ноември те достигат 4,592 млрд. лева или 2,1 процента от БВП.



Общият обем на депозитите на неправителствения сектор достига 154,09 млрд. лева. Това е 70,2 процента от прогнозния БВП. Годишният ръст е 13,6 процента.



В последната си макроикономическа прогноза БНБ отчита очаквано ускоряване на растежа на депозитите на неправителствения сектор до 15,7 процента в края на 2025 година, пише pariteni.bg. Централната банка свързва този процес с по активно насочване на свободни парични наличности към банковата система преди присъединяването на България към еврозоната и последващото им превалутиране в евро.



БНБ посочва и действията на част от търговските банки. През 2025 година те премахват таксите за определен период при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат. След влизането в еврозоната тези средства ще се превалутират автоматично в евро.