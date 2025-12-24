ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 млрд. лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:26Коментари (0)232
©
Депозитите на домакинствата в българските банки преминаха 100 млрд. лева. Данните на Българска народна банка към края на ноември показват общ обем от 100,88 млрд. лева. Сумата се равнява на 45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Само за един месец ръстът достига близо 2,9 млрд. лева. За една година увеличението е 15,8 процента или около 13,7 млрд. лева. Година по рано депозитите на домакинствата са били 87,105 млрд. лева по данни на БНБ.

Нефинансовият бизнес държи 48,619 млрд. лева в банковата система към края на ноември 2025 година. Това представлява 22,1 процента от БВП. На годишна база сумата расте с 8,9 процента.

Финансовите предприятия увеличават депозитите си с 19,6 процента за година. В края на ноември те достигат 4,592 млрд. лева или 2,1 процента от БВП.

Общият обем на депозитите на неправителствения сектор достига 154,09 млрд. лева. Това е 70,2 процента от прогнозния БВП. Годишният ръст е 13,6 процента.

В последната си макроикономическа прогноза БНБ отчита очаквано ускоряване на растежа на депозитите на неправителствения сектор до 15,7 процента в края на 2025 година, пише pariteni.bg. Централната банка свързва този процес с по активно насочване на свободни парични наличности към банковата система преди присъединяването на България към еврозоната и последващото им превалутиране в евро.

БНБ посочва и действията на част от търговските банки. През 2025 година те премахват таксите за определен период при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат. След влизането в еврозоната тези средства ще се превалутират автоматично в евро.


Още по темата: общо новини по темата: 634
24.12.2025 »
23.12.2025 »
09.12.2025 »
09.12.2025 »
05.12.2025 »
28.11.2025 »
предишна страница [ 1/106 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Издадоха предупреждения от най-висока степен на опасност
10:38 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
10:54 / 24.12.2025
Митрополит Антоний: Празникът губи смисъла си, ако Христос не е н...
09:53 / 24.12.2025
Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще с...
10:07 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане
09:41 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Газова криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: