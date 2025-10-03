ЗАРЕЖДАНЕ...
|BG-ALERT е в готовност
След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг, пише nova.
Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания - затова шофьорите трябва да бъдат нащрек.
Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.
