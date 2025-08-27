ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
Актрисата вече очаква чаровните си колеги – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, които тази есен влизат в ролята на капитани на двата отбора.
Забавни и остроумни, симпатягите бързо ще омаят зрителите на bTV с чудесното си чувство за хумор, много знания, неподправени емоции и закачки. Приятели в живота и колеги на сцената и екрана, "бившите татковци“ ще се превърнат в страхотни капитани на своите отбори и с огромна страст за победа ще се борят до последно за всяка точка в играта.
Предстоящият сезон на "Аз обичам България“ ще предложи на цялото семейство пред екрана незабравимо пътешествие из родината с вълнуващи игри, в които да проверяват знанията си за нашата история, култура, природа и традиции. И тази есен зрителите, а и всички в студиото, ще се срещат с "Героите сред нас“ – играта, която представя не толкова известни, но изключителни, достойни съвременни българи, които са повод за гордост, възхищение и вдъхновение.
Наред с едни от най-обичаните игри, екипът на предаването е подготвил и нови – още по-забавни, любопитни и енергични, които ще доведат до неочаквани обрати в резултата и много смях. Някои от познатите игри ще са с обновени правила, а страхотният бенд на предаването все така ще бъде част от играта и ще се грижи за доброто настроение на всички.
Не пропускайте "Аз обичам България“ от 11 септември – всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV – за знанието, забавлението и любовта към родината!
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година...
11:49 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия", спират наред
11:25 / 27.08.2025
Икономист: Вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуров...
11:44 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
11:13 / 27.08.2025
Покупка на жилище: Пазарът е скъп, лихвите не са "безкрайно ниски...
10:17 / 27.08.2025
Младежи загинаха при тежка катастрофа край Котел
10:34 / 27.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
