ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06Коментари (0)866
©
виж галерията
Забавна, динамична и носеща много нови знания за родината игра - "Аз обичам България“ се завръща по bTV с нов сезон, нови капитани и любимата водеща Александра Сърчаджиева - на 11 септември (четвъртък) точно в 20:00 ч.

Актрисата вече очаква чаровните си колеги – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, които тази есен влизат в ролята на капитани на двата отбора.

Забавни и остроумни, симпатягите бързо ще омаят зрителите на bTV с чудесното си чувство за хумор, много знания, неподправени емоции и закачки. Приятели в живота и колеги на сцената и екрана, "бившите татковци“ ще се превърнат в страхотни капитани на своите отбори и с огромна страст за победа ще се борят до последно за всяка точка в играта.

Предстоящият сезон на "Аз обичам България“ ще предложи на цялото семейство пред екрана незабравимо пътешествие из родината с вълнуващи игри, в които да проверяват знанията си за нашата история, култура, природа и традиции. И тази есен зрителите, а и всички в студиото, ще се срещат с "Героите сред нас“ – играта, която представя не толкова известни, но изключителни, достойни съвременни българи, които са повод за гордост, възхищение и вдъхновение.

Наред с едни от най-обичаните игри, екипът на предаването е подготвил и нови – още по-забавни, любопитни и енергични, които ще доведат до неочаквани обрати в резултата и много смях. Някои от познатите игри ще са с обновени правила, а страхотният бенд на предаването все така ще бъде част от играта и ще се грижи за доброто настроение на всички.

Не пропускайте "Аз обичам България“ от 11 септември – всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV – за знанието, забавлението и любовта към родината!


Още по темата: общо новини по темата: 1008
27.08.2025 Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
26.08.2025 Светът на метъла скърби!
26.08.2025 Известен роден журналист разкри има ли проблем с алкохола
26.08.2025 Много скоро предстои сватба!
26.08.2025 Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
26.08.2025 Пловдивски Аполон влиза в новия Eрген, участничките го съблякоха
предишна страница [ 1/168 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година...
11:49 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия", спират наред
11:25 / 27.08.2025
Икономист: Вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуров...
11:44 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
11:13 / 27.08.2025
Покупка на жилище: Пазарът е скъп, лихвите не са "безкрайно ниски...
10:17 / 27.08.2025
Младежи загинаха при тежка катастрофа край Котел
10:34 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Двойно убийство в Пловдив!
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: