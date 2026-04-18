При малчугани с рефракционни грешки аюрведа може да даде много добри резултати. (Рефракционните аномалии са най-честите очни проблеми, възникващи, когато формата на окото пречи на светлината да се фокусира точно върху ретината, причинявайки замъглено зрение. Основните видове са късогледство (миопиа), далекогледство (хиперметропиа), астигматизъм и пресбиопия – б.а.). Трябва да започнем с лечението от 4-годишна възраст, тогава сме в състояние да променим тези анатомични аномалии. Например, тъй като те са във възраст, когато детският организъм се развива, нашите лекарства могат да повлияят на тялото. Това каза Д-р Пратибха Мадхусудханан, аюрведа лекар, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Астигматизъм

Той може да се повлияе чрез три метода - орален, с медикаменти, вторият - с терапия, третият чрез упражнения за очи.

"Вероятно сте чували за Панчакарма - пет специални вида лечения в Нетра. Нетра означава очи. Капем в тях лекарства. Изграждаме нещо като стена около очите, поставяме медикаментите и ги държим 35-45 минути. Всекидневно увеличаваме тази доза и после я връщаме назад. Т.е. ако започнем с 35 минути, ще стигнем до 45 и ще се върнем на 35. При приготвянето на лекарствата използваме пречистено масло гхи, специални отвари, етерични масла“, каза лекарят пред zdrave.to.

“Правим Широдара, древна аюрведична терапия, при която топло лечебно масло се излива с постоянна, тънка струя върху челото (областта на "третото око“) за 25-30 минути. Тя дълбоко релаксира нервната система, облекчава стреса, тревожността, безсънието и главоболието, като същевременно подобрява концентрацията и балансира енергийните центрове. Прилигаме също така и Шировасти масаж. Шировасти (или Shirobasti) е специализирана аюрведична терапия, при която върху главата на пациента се поставя кожена фуния (цилиндрична "шапка“), в която се налива и задържа топло билково масло за определен период от време. Процедурата се счита за изключително мощна за подхранване на мозъчните структури и балансиране на нервната система“, обясни специалистът.

Защо пациентите са все по-млади

"Според мен това се основава на храната, която приемаме, и начина ни на живот. Родителите са стресирани, както всички в днешно време. Стресът на работа, стресът във взаимоотношенията, социалният стрес, травмите от детството, всички тези неща могат да повлияят на потомството. Всеки стрес на майката по време на бременността, всеки шок и психически проблем или някакви лекарства, които приема. След това раждането, което понякога е със секцио. 50% от видовете нарушения в развитието на детето произтичат стреса. После идва замърсяването, вредните хранителни навици. Разбира се, че младото поколение трябва да се наслаждава на живота си, но в умерени граници. В противен случай следващото поколение ще понесе последиците от тези удоволствия с храна, алкохол, наркотици, екрани. Затова ние прилагаме дигитална детоксикация. А родителите, за да си осигурят спокойствие, дават на децата си дигитални устройства. Съзнателно или не, те им вредят. Особено на очите. Ето защо децата с очила преди бяха рядкост. Сега всяко трето или пето носи очила“, коментира д-р Мадхусудханан.