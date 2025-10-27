ЗАРЕЖДАНЕ...
|Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия"
Ограничени са активна и аварийна ленти. Трафикът се регулира с пътни знаци.
От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
