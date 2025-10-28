Атанас Зафиров с информация за ротацията на председателя на НС

© Днес взехме решение за въвеждане на ротация на председателя на Народното събрание. Също така решихме тя да бъде записана с анекс към съвместното управление, утре ще подпишем и ще уточним през какъв период ще се извършва. Това заяви пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров.



По отношение на Бюджет 2026 той уточни, че достатъчно много разговори са проведени по темата.



"Ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерили сме пресечни точки и ще спазим всички индикативни срокове", допълни Зафиров.



По-рано стана ясно, че управляващите са се договорили за ротацията на председателя на НС.