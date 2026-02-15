ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор
Автор: ИА Фокус 13:54
© ФОКУС
Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизиран или да става елемент от нечия политическа кампания. Това каза в ефира на bTV депутатът от БСП Атанас Атанасов. Според него обаче на повърхността на този случай изплува "поражението на държавата на всички нива“.

"В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива. В крайна сметка се оказа, че това е една тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия. Тук говорим за големия провал на десницата и неолибералния ред като цяло“, каза още той.

Народният представител коментира, че и в парламента е изнесена оскъдна информация по случая. По думите му първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, защото в момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско.

Попитан дали това означава смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да е една от основните задачи на новото правителство. На въпрос "Къде е Даниел Митов“, той каза: "Нямам представа“.

"Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София. Видяхме го с кризата с боклука. Поредицата от грешки става фатална, в столицата ни не се случва нищо три години“, допълни депутатът.

Атанасов призна, че групата на БСП в парламента не е била единна относно поправките в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като той самият е гласувал "против“. Той каза още, че изборът на нов председател на левицата ще даде нова посока на социалистите. И при евентуално връщане на текстовете от президента Илияна Йотова – може да гласуват по друг начин.

По отношение на служебния кабинет и информацията, че Борислав Гуцанов от БСП може да остане на поста си в социалното министерство, Атанасов каза, че информацията е неофициална, но ако това стане факт – ще се обсъди по време на националния съвет на партията и ще го подложат на гласуване.

Той коментира, че левицата все още не е започнала процеса по редене на листите за предстоящите избори. Според него Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си.


