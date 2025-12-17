ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов: Калин Стоянов беше подпъхнат за вътрешен министър
"От 2020 г. насам българското общество преживя много сериозна агония. Пет години напред-назад, буксуване. Крайно време е това да приключи. Гражданите са тези, които трябва да принудят политиците да направят промяна. Има риск статуквото да се прегрупира, не трябва да има ход назад“, коментира политикът.
Според него трябва да се упражни граждански натиск върху статуквото в парламента, за да се промени Изборният кодекс и въвеждане на изцяло машинно гласуване. Той посочи, че ПП-ДБ имат готови законопроекти по темата, които ще бъдат внесени в Народното събрание.
"Без честни избори, отново ще се повтори случващото се досега. Ние като опозиционна сила, която беше организатор на тези протести, чухме хората. Ако статуквото се запъне и не позволи промяна на правилата, тогава ще трябва гражданска енергия и натиск към момента на гласуването. Трябва да имаме много хора наблюдатели на място“, посочи Атанасов и даде пример с изборите в Пазарджик.
"Темата за узурпираната власт е изключително важна, точно тук ще трябва много сериозно усилие, защото имаме нелегитимен главен прокурор. Имаме два сериозни проблема в България – корупцията и Кремъл. Шефовете на областните дирекции на МВР са купени хора, които получават подкупи, за да си затварят очите. Една част от тях са инсталирани, за да може срещу техните зависимости да обслужват интересите на паралелната“, каза още той и обеща да разкрие имената им съвсем скоро.
Атанасов коментира, че по време на управлението на кабинета "Желязков“ е имало "паралелен център на властта“ и важните решение не са взимани от премиера в оставка. Той разказа още, че Калин Стоянов е бил "подпъхнат“ в кабинета на Николай Денков от Бойко Борисов.
"Бях в кабинета на председателя на НС, тогава Росен Желязков, с очите си видях как Бойко Борисов каза: "Може всякакви министри да предлагате, аз искам вътрешния министър, защото искам да бъда сигурен, че няма да бъда арестуван“. Така беше подпъхнат Калин Стоянов за вътрешен министър. След това ротацията се провали отново заради него“, разказа Атанасов.
