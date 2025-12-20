ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Атанас Атанасов: БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира
"След празниците предстои да съберем нашите колективни органи, в които водим разговорите и взимаме нашите решения. На 10 януари има заседание на Националния ни съвет“, обясни Атанасов.
"Оставката е личен акт, който показва разбиране и адекватност към ситуацията“, каза той по отношение на това дали Атанас Зафиров ще си подаде оставката.
"Дали той ще подаде оставка, или не е негов личен акт, а ние на 10 януари трябва да вземем много решения“, уточни Атанас Атанасов.
Според него са нужни промени в партията. Но какви ще са те - тепърва ще се реши.
"Историята се повтаря за пореден път. Пред БСП много често се е налагало да взимаме решение между това да изберем позиция, която е добра за държавата, или такава, която да защити тясно партийния интерес“, коментира той.
"2005 г. ние влизаме в коалиция с монарха. Тази коалиция не беше лесна“, припомни Атанасов.
По думите му по време на съвместното управление на ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ“, което бе подкрепено от "ДПС-Ново начало“, са били постигнати конкретни успехи.
Например - спасени са средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, отблокирани са общинските проекти и е осигурен ръст на доходите, пенсиите и майчинството чрез новия бюджет.
Той коментира и хипотезата за поява на партия на президента Румен Радев на евентуални предсрочни избори.
"Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира“, заяви Атанас Атанасов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
21:24 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS