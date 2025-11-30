ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев запя "Кой разпореди това безобразие?" в заведение
Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.
Василев излиза на концерта и започва да пее: "Кой разпореди това безобразие?".
Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“.
Повече вижте във видеото.
