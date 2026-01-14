Асен Василев: Май мирише на факта, че ще загубят изборите

© Булфото За да не трябва за всяко безобразие да се събираме тук през ден, трябва на изборите да гласуваме за хора, които няма да крадат. Трябва да изборите да опазим вота. Това каза Асен Василев по време на протеста за честни избори в София.



По негови думи 3% от секциите ще правят контролно броене. "Знаете ли каква част от сканираните бюлетини ще се преброят - 3 % от секциите ще правят контролно броене. Всички други ще разчитат на машини, които не са проверен. Май мирише на факта, че знаят, че ще загубят изборите", допълни Василев.



ФОКУС припомня, че Василев по-рано каза: "Когато имахме 100% машинно гласуване, имаше най-честни избори и най-малко изборни нарушения. Машините са избрани от ГЕРБ – правителството на Бойко Борисов прави поръчката. Защо са ги поръчали, ако не им харесват?"



Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа по-рано в профила си във Facebook, че ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини.



ФОКУС припомня, че граждани се събраха днес на протест на площад "Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. От "Възраждане“ също организират протест. Той е срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.