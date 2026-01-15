ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот на изборите
Автор: ИА Фокус 19:39Коментари (0)269
©
"Това е явен знак от страна на управляващите в момента ГЕРБ, "Новото начало", БСП, "Има такъв народ", че искат да продължат да правят изборни измами." Така Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", коментира в ефира на БНТ отхвърления на извънредното заседание на правната комисия законопроект за машинно гласуване с контролно броене на разписките. 

По думите му всички констатирани нарушения на последните парламентарни избори са били свързани с хартиения вот.

"Всички от тях бяха свързани с вота на хартия. Нямаше нито един случай проблем с вота на машина", заяви Василев.

Подчерта, че въвеждането на сканиращи устройства в рамките на два месеца е технически невъзможно и би довело до сериозни рискове за изборния процес.

"Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.

Критикува и предложенията на ГЕРБ и ДПС, като заяви, че те премахват ключови гаранции за честността на вота.

"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология от БИМ. Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", коментира Василев.

Василев заяви, че формацията му ще разчита основно на гражданите за защита на изборите.

"Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи той и подчерта, че доверието в машинното гласуване се потвърждава от резултатите от предишни избори."

По отношение на евентуални бъдещи коалиции Василев бе категоричен:

"Никаква сглобка сме казали."


Още по темата: общо новини по темата: 137
15.01.2026 Правната комисия реши за машинния вот на изборите
15.01.2026 Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
15.01.2026 Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението 
15.01.2026 Асен Василев: Аз като финансов министър оставих 2,3% инфлация, сега е 5,2% 
15.01.2026 АПС ще приеме третия мандат
15.01.2026 Радостин Василев: На такива като Ахмед Доган не трябва да им се дават
мандати!
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Правната комисия реши за машинния вот на изборите
18:41 / 15.01.2026
Жанета се нуждае от неотложна трансплантация в Чужбина
17:53 / 15.01.2026
Финансовият министър: Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
17:17 / 15.01.2026
Асен Василев: Аз като финансов министър оставих 2,3% инфлация, се...
14:33 / 15.01.2026
Уролог разкри какво се случва в тялото ни, ако заменим алкохола с...
13:54 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една ре...
14:45 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Закупуване на самолети F-16
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: