|Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за тока не съществува
"Цялата истерия с повишените сметки за ток не съществува. Първо, трябва да сравним потреблението на ток за ноември и декември - нараства с 30%. Защо? Заради много топлия ноември и много студения декември. Януари спрямо декември потреблението на ток нараства с 11%," обясни той.
И коментира, че българинът все повече се отоплява на ток и все повече ползва ток.
"Това, което се смяташе едно време, че ние ще спестяваме, мощностите ще намаляват и няма да има нужда от много ток, не е верно. Токът е навсякъде. И особено последните години, когато изключително много източници на твърдо гориво по махалите се замениха с такива на ток. Всичко е на ток."
