Пловдивският архитект Петър Петров оглави отново Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Той беше отстранен от поста миналата година от предходния министър на културата Мариан Бачев, въпреки че спечели конкурс. Арх. Петров заведе дело и съдът се произнесе в негова полза като обяви уволнението му за незаконно. Ето и първото негово изявление след възстановяването му на поста:

Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,

Със заповед на министър Найден Тодоров съм възстановен като директор на Националния институт за недвижимо културно наследство от началото на април 2026 г.

Връщам се в института точно 1 година, след като бившият министър Бачев (ИТН) ме уволни с абсурдни мотиви. На първа инстанция съдът отхвърли тези мотиви и обяви уволнението ми за незаконно. Решението не е обжалвано от новия екип на Министерството на културата.

Използвах изминалите дни, за да направим заедно с колегите в НИНКН анализ на състоянието през последната година и да решим кои са най-спешните задачи и проблеми. Заварих стотици изготвени и неподписани преписки. Досега обработихме 371 преписки, от които 153 становища с искания за инвестиционни намеси. Надявам се в близките седмици да наваксаме всяко необосновано закъснение.

Поднових седмичните срещи за широко обсъждане на преписките и планиране на изследователската дейност с експертите от двете основни дирекции в института.

Предстои да възстановим седмичните срещи за методическа подкрепа за гражданите, също отменени през последната година.

Очаквам да заработи отново и Специализираният експертен съвет към Министерството на културата (СЕСОНКЦ), в който признати специалисти от различни области и институции обсъждат емблематични случаи.

Продължаваме работа с българо-френския курс "Шайо“, който подготвя новите попълнения компетентни архитекти по опазване на историческите паметници.

Ще възобновим усилията да привлечем държавата и обществото като сподвижници, които обичат, съхраняват и развиват националното недвижимо наследство.

Знам, че винаги ще има недоволни от факта, че поставяме историческите паметници по-високо от нечий частен интерес. Това е естествено. Не е естествено НИНКН да бъде гумен печат за заличаване на паметта и културата ни. Не е естествено археологическите и архитектурните образци да изчезват без следа. С всеки разрушен или обезобразен ценен обект си отива част от самосъзнанието кои сме.

Знам, че за мен, за екипа ми в НИНКН и за вас спасяването на недвижимото културно наследство не е формална работа, а житейска мисия. Благодарен съм ви за това. Благодаря ви, че заедно искаме и вярваме. Още веднъж благодаря на всички, които ме подкрепихте!

Благодаря на министър Найден Тодоров за доверието и за възстановената справедливост!

Както и досега, мога да ви обещая само почтеност и професионализъм без компромиси, диалог и прозрачност. С искрената грижа за недвижимото културно наследство на страната ни.

С уважение,

арх. Петър Петров