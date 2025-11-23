ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Арестуваха шофьор без книжка в Бургас, карал колата си със свалени номера
По информация на bTV водачът е спрян край Созопол, като е установено, че шофира без книжка. Униформените свалят номерата на автомобила му.
Мъжът обаче решава да прибере колата на собствен ход без номера. Следва опит за ново спиране от патрул на полицията в района на временен пропускателен пункт в Бургас, но безуспешно.
След подаден сигнал екипи на "Гранична полиция“ успяват да спрат водача на кръстовището до стадион "Черноморец“ - същото, на което преди няколко седмици беше разпъната полицейска лента с шипове в опит да се спре шофьорът, превозващ девет мигранти в лек автомобил.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Божков с нова любовна тръпка?
15:53 / 23.11.2025
Почина журналистът Борислав Банев
14:48 / 23.11.2025
ТИР се блъсна в мантинелите на АМ "Тракия" край Пловдив, отцепват...
13:31 / 23.11.2025
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да р...
13:09 / 23.11.2025
Мъж взе фатално решение и се самоуби по особено жесток начин
12:37 / 23.11.2025
Пазете се! Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в Б...
12:54 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS