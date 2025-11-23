Арестуваха шофьор без книжка в Бургас, карал колата си със свалени номера

© БТВ Нов арест на шофьор в Бургас, само на метри от мястото, на което в началото на ноември лека кола с мигранти се обърна и шестима от тях загинаха.



По информация на bTV водачът е спрян край Созопол, като е установено, че шофира без книжка. Униформените свалят номерата на автомобила му.



Мъжът обаче решава да прибере колата на собствен ход без номера. Следва опит за ново спиране от патрул на полицията в района на временен пропускателен пункт в Бургас, но безуспешно.



След подаден сигнал екипи на "Гранична полиция“ успяват да спрат водача на кръстовището до стадион "Черноморец“ - същото, на което преди няколко седмици беше разпъната полицейска лента с шипове в опит да се спре шофьорът, превозващ девет мигранти в лек автомобил.