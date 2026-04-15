Двама общински съветници - С. Н. и М. М. от град Септември, област Пазарджик, са задържани за купуване на гласове. Към момента се извършват обиски на седем адреса, като общата намерена сума до този етап възлиза на 27 000 евро. Работата по случая продължава. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев.

Продължават активните действия в областта по противодействие на престъпленията против избирателните права на гражданите, съобщиха от своя страна от ОД МВР Пазарджик за Plovdiv24.bg.

Днес специализирана полицейска операция е проведена на територията на Септември. В нея са взели участие екипи на полицейското управление в града, подпомогнати от колегите им от сектор "Специализирани тактически действия“ при ОДМВР-Пазарджик. Извършени са проверки на няколко адреса в ромския квартал на града.

По време на претърсванията са иззети 19500 евро 500 паунда, два газ-сигнални пистолета и боеприпаси за тях, карти памет, тетрадки с имена на лица и адреси. Задържани са шестима мъже и една жена. Образувани са 7 бързи производства, а работата по изясняване и документиране на случаите продължава.