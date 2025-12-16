ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха наистина много пияна шофьорка на 25 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:12
©
Трима мъже и жена, седнали зад волана след солидно количество изпити спиртни напитки, са били задържани през почивните дни. В събота в полицейските арести в Асеновград и Раковски пренощували водачи на 42 и 44 години.

По-младият бил засечен край Садово да управлява лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 2,6 промила, а в село Чалъкови другият бил засечен с товарен автомобил "Рено“ с повече от 2 промила.

Подобна стойност дрегерът отчел и при 39-годишен мъж, чийто лек автомобил бил спрян за полицейска в неделя преди обед на бул. "Цариградско шосе“ в Пловдив. В ранните часове на деня в Асеновград пък била хваната 25-годишна шофьорка под въздействие на над 1,8 промила.

Срещу всички извършители са започнати бързи производства, на трима от тях са били иззети личните моторни превозни средства.

