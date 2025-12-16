ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Арестуваха наистина много пияна шофьорка на 25 години
По-младият бил засечен край Садово да управлява лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 2,6 промила, а в село Чалъкови другият бил засечен с товарен автомобил "Рено“ с повече от 2 промила.
Подобна стойност дрегерът отчел и при 39-годишен мъж, чийто лек автомобил бил спрян за полицейска в неделя преди обед на бул. "Цариградско шосе“ в Пловдив. В ранните часове на деня в Асеновград пък била хваната 25-годишна шофьорка под въздействие на над 1,8 промила.
Срещу всички извършители са започнати бързи производства, на трима от тях са били иззети личните моторни превозни средства.
Принтирай
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На днешната дата лавина убива 11 души в Рила
08:28 / 16.12.2025
Бурни реакции след клипове с опасни дрифтове по пътищата в страна...
08:08 / 16.12.2025
От 17 декември Revolut прекратява сметките в BGN!
07:48 / 16.12.2025
Слънчев вторник с температури до 12 градуса
07:48 / 16.12.2025
Консултациите при президента продължават
07:47 / 16.12.2025
Ето на кого и защо връчиха приза "Полицай на годината"
21:51 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS