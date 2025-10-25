ИЗПРАТИ НОВИНА
Арести в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана
Автор: Елена Николова 11:21
©
ГДБОП, съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция", неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти през България към Западна Европа. Дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти се е осъществявала както през страната ни, така и през Сърбия.

Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана, съобщи ГДБОП.

Работата по разкриване на престъпната схема е започнала в началото на 2025 г. А в хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от тях са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано досъдебно производство за извършени престъпления.

По време на акцията на органите на реда са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.

В качеството на свидетели са разпитани 11 души. Работата по случая продължава.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията.

