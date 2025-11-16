ЗАРЕЖДАНЕ...
|Антон Кутев: Ако има добро управление, цените на горивата няма да се вдигнат
"Имаме всички шансове цените да не се вдигнат. Ако има добро управление, те няма да се повишат“, заяви Кутев. По думите му САЩ и Великобритания едва ли са били запознати, че за особен управител на "Лукойл България“ се готви Румен Спецов – те просто са одобрили самата идея за назначаването на такъв.
Кутев критикува парламента, че дебатът за бюджета е останал на втори план за сметка на ограничаването на правомощията на президента.
"Хем очакваме президентът да ни спаси от мафията, хем му режем правомощията“, коментира той и добави, че в България съществуват "криминални елити“, а голяма част от хората, определящи политиката, имат "криминални зависимости“.
Според Кутев президентът Румен Радев остава една от най-одобряваните фигури в държавата.
"Той е в края на втория си мандат и има около 50% подкрепа. Но ние не очакваме да е просто успешен президент, а да ни спаси от мафията. А това е невъзможно, когато правомощията му са орязани“, посочи той.
Кутев беше остър към работата на главния прокурор: "Ако главният прокурор си върши работата, криминалните елити ще изчезнат за една седмица и България ще бъде различна“.
Той подчерта, че настоящият главен прокурор е "нелегитимен“, а два от върховните съдилища в България са потвърдили това.
Според Кутев партия ГЕРБ вече не желае да бъде част от управлението, но няма да го събори, защото "знаят, че ако го направят, на власт идва президентът“.
Той е категоричен, че Радев няма нужда от предварително подготвена партия, за да спечели избори: "Ако има избори – ще ги спечели“.
