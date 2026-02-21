ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ани Владимирова: Родители с високи претенции губят реална преценка за децата си
"Все по-често колегите казват, че не им се работи с деца – не заради децата, а заради родителите. Някои родители идват с елитарно самочувствие и очакват специални решения за децата си.“
Владимирова подчерта, че родителите често вярват, че чрез "призвани хора“ могат да ускорят развитието на децата си или да им осигурят по-добро бъдеще. "Когато родителят вярва, че този човек притежава истина и спасение, лоялността към него става по-силна от рационалното мислене“, каза тя. Според психолога това обяснява защо част от родителите продължават да защитават Ивайло Калушев въпреки трагичните последствия.
По думите ѝ, колективната травма, която случаят оставя, е "локална, но с ритуални елементи“ и се преживява трудно: "Острата фаза е около две-три седмици, след това продължава осмислянето до два-три месеца, а дългосрочната преработка може да продължи около година.“ Тя обясни и защо някои родители отхвърлят разказите на децата си – чувството за вина и страх от загуба на контрол блокира приемането на истината.
Владимирова коментира и тенденцията хората да търсят помощ отвън чрез медитации, ритрийти или други практики: "Обществото е самотно, хората искат да бъдат значими и да намерят общност, с която да се свържат. Това е контекстът, който позволява появата на харизматични лидери.“
Психологът призова родителите и обществото да осъзнаят, че подобни случаи са изключение, а сензационното представяне на трагедията често подхранва илюзии.
