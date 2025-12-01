ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекулативно
Основните проблеми в бюджета според бранша са увеличаването на осигуровките, предвиденото покачване на данък дивидент и връщането на софтуера СУПТО, който "падна в съда на три инстанции, а сега тихомълком се прокрадва обратно“.
Алибегов напомни пред Euronews Bulgaria, че тежестта за ресторантьорите е започнала още с връщането на ставката за храните от 9% на 20%, което значително свива маржа на бизнеса.
По отношение на цените в заведенията Алибегов предупреди, че те ще се повишават единствено заради поскъпването на суровини, наеми и заплати, но не и заради въвеждането на еврото:
"Нищо не налагаше това поскъпване през 2025-та, всичко е 100% спекулативно“. Той подчерта, че България е единствената страна в еврозоната без диференцирана ДДС ставка в туризма, което допълнително изкривява условията спрямо Западна Европа.
Относно преминаването към евро от 1 януари, Алибегов увери, че браншът е готов:
"Ние отдавна работим в евро… персоналът е обучен“. Основният риск идва от банките, защото около полунощ терминалите и банкоматите може да спрат за няколко часа.
"80% от хората на Нова година плащат с карти“, подчерта той, затова заведенията вече предупреждават клиентите да носят кеш.
Въпреки неудобството, не се очаква заведения да затварят, а само да предупредят посетителите за режима на плащане.
