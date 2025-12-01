Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекулативно

© Ресторантьорският бранш остава в протестна готовност заради параметрите на държавния бюджет, но няма да се присъедини към политическия протест на "Продължаваме промяната – Демократична България“. Алибегов заяви ясно: "Няма да се включим към политическия протест… тези хора не харесват нашия бранш“, припомняйки споровете около ДДС и други мерки. Организациите в сектора чакат позицията на работодателските организации, като "ако те не постигнат консенсус с властта… ще се включим в общи протестни действия“.



Основните проблеми в бюджета според бранша са увеличаването на осигуровките, предвиденото покачване на данък дивидент и връщането на софтуера СУПТО, който "падна в съда на три инстанции, а сега тихомълком се прокрадва обратно“.



Алибегов напомни пред Euronews Bulgaria, че тежестта за ресторантьорите е започнала още с връщането на ставката за храните от 9% на 20%, което значително свива маржа на бизнеса.



По отношение на цените в заведенията Алибегов предупреди, че те ще се повишават единствено заради поскъпването на суровини, наеми и заплати, но не и заради въвеждането на еврото:



"Нищо не налагаше това поскъпване през 2025-та, всичко е 100% спекулативно“. Той подчерта, че България е единствената страна в еврозоната без диференцирана ДДС ставка в туризма, което допълнително изкривява условията спрямо Западна Европа.



Относно преминаването към евро от 1 януари, Алибегов увери, че браншът е готов:



"Ние отдавна работим в евро… персоналът е обучен“. Основният риск идва от банките, защото около полунощ терминалите и банкоматите може да спрат за няколко часа.



"80% от хората на Нова година плащат с карти“, подчерта той, затова заведенията вече предупреждават клиентите да носят кеш.



Въпреки неудобството, не се очаква заведения да затварят, а само да предупредят посетителите за режима на плащане.