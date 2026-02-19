ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, това може да доведе до производство по несъстоятелност
Автор: Цоня Събчева 22:36Коментари (0)672
©
Контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки през изминалата година. Установени са 189 576 нарушения на трудовото законодателство. Това каза изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ Екатерина Асенова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

"3668 са установените случаи на работа без трудови договори", отбеляза тя. 

"Голяма грешка правят хората, които подават сигнали тогава, когато ни уведомяват, че са работили без трудов договор за някакъв минал период", каза Асенова.

По думите й, когато сигналите касаят вече отминал период, инспекторите по труда не могат да упражнят правомощията си.

"За да упражним тази принудителна административна мярка, трябва да установим подаващия сигнала на работното му място. Призовавам тогава, когато явно не се осигуряват достойни условия на труд, когато работниците работят при ниски или много високи температури, когато използват необезопасено работно оборудване, нещо, което пряко засяга живота и здравето им, да сигнализират, както и когато работят без трудов договор", каза още Асенова. 

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда припомни, че от 2018 г. Инспекцията по труда има правомощията да инициира производства по обявяване на несъстоятелност.

По думите й това се случва, ако работодател забави два последователни месеца трудовите възнаграждения на повече от 1/3 от работниците.

"За изминалата година са инициирани 16 рискови молби за обявяване на несъстоятелност на работодателите“, обясни Асенова.

Екатерина Асенова заяви още, че фокус в работата на Инспекцията по труда през настоящата година ще бъде секторът на строителството, който отчита най-висок риск за работа на лица без трудови договори, както и висок трудов травматизъм.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обърканата пенсионна формула карат хората да се осигуряват минима...
20:54 / 19.02.2026
"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбат...
20:30 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:45 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:25 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
20:10 / 19.02.2026
Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие ...
15:45 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Арестуваха британския принц Андрю
Три трупа са открити в хижа
Бюджет на Пловдив за 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: