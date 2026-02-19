ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, това може да доведе до производство по несъстоятелност
"3668 са установените случаи на работа без трудови договори", отбеляза тя.
"Голяма грешка правят хората, които подават сигнали тогава, когато ни уведомяват, че са работили без трудов договор за някакъв минал период", каза Асенова.
По думите й, когато сигналите касаят вече отминал период, инспекторите по труда не могат да упражнят правомощията си.
"За да упражним тази принудителна административна мярка, трябва да установим подаващия сигнала на работното му място. Призовавам тогава, когато явно не се осигуряват достойни условия на труд, когато работниците работят при ниски или много високи температури, когато използват необезопасено работно оборудване, нещо, което пряко засяга живота и здравето им, да сигнализират, както и когато работят без трудов договор", каза още Асенова.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда припомни, че от 2018 г. Инспекцията по труда има правомощията да инициира производства по обявяване на несъстоятелност.
По думите й това се случва, ако работодател забави два последователни месеца трудовите възнаграждения на повече от 1/3 от работниците.
"За изминалата година са инициирани 16 рискови молби за обявяване на несъстоятелност на работодателите“, обясни Асенова.
Екатерина Асенова заяви още, че фокус в работата на Инспекцията по труда през настоящата година ще бъде секторът на строителството, който отчита най-висок риск за работа на лица без трудови договори, както и висок трудов травматизъм.
