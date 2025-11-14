ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
В момента в МВР има 6080,5 вакантни длъжности, като повече от половината от тях са за служители със средно образование – хората, които формират оперативния гръбнак на министерството и ежедневно поддържат обществения ред, реагират на инциденти и изпълняват задачи на първа линия.
На този фон в публичното пространство упорито се лансира тезата, че пенсионираните служители трябва да бъдат изведени от системата. Подобно твърдение не само че е лишено от логика, но крие сериозни рискове. Ако всички, които вече са упражнили правото си на пенсия, бъдат освободени, кадровият недостиг ще нарасне до близо 8000 души.
Това повдига въпроса как при такъв недокомплект може да се гарантира сигурността на държавата и обществото. Кой ще обезпечава ежедневните патрули, когато част от структурите и сега работят на ръба на възможностите си? Как ще се реагира при масови мероприятия, спортни събития, протести или кризи, ако на терен липсват хиляди униформени? И още – кой ще обучава новоназначените кадри, ако именно най-опитните служители бъдат отстранени от системата? Имат ли АМВР и ЦСПП реален капацитет да подготвят толкова голям брой нови служители за кратък период?
На тези въпроси не отговарят онези, които настояват за административно "подмладяване“, без да предлагат работещи решения или стратегическа визия. Реалността е, че системата на МВР се крепи на професионализма, опита и мотивацията на хората вътре в нея. Изключването на опитните служители не може да бъде наречено реформа, а по-скоро представлява риск за националната сигурност.
Вместо да се говори за "изхвърляне“ на служители с дълъг стаж, е необходимо да се постави фокус върху ефективното използване на техния професионален капацитет, върху създаването на реални възможности за хоризонтално кариерно развитие и върху ускореното попълване на вакантните места чрез мотивиране на младите кадри. Докато системата продължава да губи служители, а решенията се заменят с популистки лозунги, основният въпрос остава неизменен: кой ще гарантира сигурността утре, ако днес прогоним тези, които я осигуряват?
Източник: Фондация "Общество и сигурност"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 137
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
преди 56 мин.
0
Aнонимен
преди 1 ч. и 4 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 34 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност
09:38 / 14.11.2025
Пловдивски "Ситроен Джъмпер" замесен в ПТП в Бургас
09:39 / 14.11.2025
"Железопътна инфраструктура" въвежда нова система за превантивен ...
09:40 / 14.11.2025
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания -...
09:40 / 14.11.2025
Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат...
08:59 / 14.11.2025
Шефът на КФН: Ако някой иска да промени застраховка или пенсия за...
08:53 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS