ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42Коментари (3)869
©
Според официалните данни на МВР към края на 2024 г. прекратените служебни правоотношения са 1984,5, а новоназначените – 2026,5. На пръв поглед балансът изглежда почти равен, но зад тези числа стои тревожна тенденция, която поставя под съмнение стабилността на системата и способността ѝ да гарантира сигурността на гражданите.

В момента в МВР има 6080,5 вакантни длъжности, като повече от половината от тях са за служители със средно образование – хората, които формират оперативния гръбнак на министерството и ежедневно поддържат обществения ред, реагират на инциденти и изпълняват задачи на първа линия.

На този фон в публичното пространство упорито се лансира тезата, че пенсионираните служители трябва да бъдат изведени от системата. Подобно твърдение не само че е лишено от логика, но крие сериозни рискове. Ако всички, които вече са упражнили правото си на пенсия, бъдат освободени, кадровият недостиг ще нарасне до близо 8000 души.

Това повдига въпроса как при такъв недокомплект може да се гарантира сигурността на държавата и обществото. Кой ще обезпечава ежедневните патрули, когато част от структурите и сега работят на ръба на възможностите си? Как ще се реагира при масови мероприятия, спортни събития, протести или кризи, ако на терен липсват хиляди униформени? И още – кой ще обучава новоназначените кадри, ако именно най-опитните служители бъдат отстранени от системата? Имат ли АМВР и ЦСПП реален капацитет да подготвят толкова голям брой нови служители за кратък период?

На тези въпроси не отговарят онези, които настояват за административно "подмладяване“, без да предлагат работещи решения или стратегическа визия. Реалността е, че системата на МВР се крепи на професионализма, опита и мотивацията на хората вътре в нея. Изключването на опитните служители не може да бъде наречено реформа, а по-скоро представлява риск за националната сигурност.

Вместо да се говори за "изхвърляне“ на служители с дълъг стаж, е необходимо да се постави фокус върху ефективното използване на техния професионален капацитет, върху създаването на реални възможности за хоризонтално кариерно развитие и върху ускореното попълване на вакантните места чрез мотивиране на младите кадри. Докато системата продължава да губи служители, а решенията се заменят с популистки лозунги, основният въпрос остава неизменен: кой ще гарантира сигурността утре, ако днес прогоним тези, които я осигуряват?

Източник: Фондация "Общество и сигурност"



Още по темата: общо новини по темата: 137
14.11.2025 »
13.11.2025 »
13.11.2025 »
13.11.2025 »
12.11.2025 »
12.11.2025 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 56 мин.
0
 
 
До колкото съм се обръщал към МВР съм срещал некадърност, мързел и охрана на явно политически и икономически интереси. Нула! Повече не считам за удачно да занимавам МВР с престъпления и нарушения
Aнонимен
преди 1 ч. и 4 мин.
0
 
 
Пълни глупости! МВР е на първо място в ЕС по брой на служители на глава от населението. И би обясняват, че не трябвало да съкращават, а да назначават още.
преди 1 ч. и 34 мин.
0
 
 
Ако всеки започне да си изпълнява съвестно работата въобще няма да се усети липсата им. В структурите предимно се имитира дейност и затова се получава измамно недостиг на кадри като се затлачват преписки и умишлено се разтъкават разследвания. Липсата на контрол и финансова заинтересованост са основните причини за имитирането на дейност.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност
09:38 / 14.11.2025
Пловдивски "Ситроен Джъмпер" замесен в ПТП в Бургас
09:39 / 14.11.2025
"Железопътна инфраструктура" въвежда нова система за превантивен ...
09:40 / 14.11.2025
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания -...
09:40 / 14.11.2025
Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат...
08:59 / 14.11.2025
Шефът на КФН: Ако някой иска да промени застраховка или пенсия за...
08:53 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Земетресения в България
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: