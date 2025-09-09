ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокат за случая с шефa нa полицията в Русе: Истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:15Коментари (0)227
© NOVA
Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина. Обществото беше поставено в ролята на съдебни заседатели, които трябва да произнесат присъдата, преди да са чули фактите. И разбира се, се чуха най-противоречиви заключения.  Това заяви в ефира на NOVA адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност" В МВР Галентин Грозев, коментирайки случая с бития началника на русенската полиция. 

По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви.

"А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той. 

И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения.

"Има тежки политически изказвания. Има опит обществото  - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.


09.09.2025 Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
09.09.2025 ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в
Русе
09.09.2025 Видео разкрива нови детайли от конфликта с шефа на полицията в Русе
08.09.2025 Емануил Йорданов: Това е изключително възмутително и недопустимо
08.09.2025 Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
08.09.2025 Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Обезщетението за безработица мина минималната работна заплата в С...
19:18 / 09.09.2025
Дете загина след падане от АТВ в Габровско 
19:21 / 09.09.2025
Димитър Зоров: Реалната цена на литър прясно мляко, с минимална п...
18:47 / 09.09.2025
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:49 / 09.09.2025
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптом...
16:56 / 09.09.2025
Бургазлиев пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв сле...
16:35 / 09.09.2025

