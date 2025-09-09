ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат за случая с шефa нa полицията в Русе: Истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото
По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви.
"А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той.
И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения.
"Има тежки политически изказвания. Има опит обществото - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Обезщетението за безработица мина минималната работна заплата в С...
19:18 / 09.09.2025
Дете загина след падане от АТВ в Габровско
19:21 / 09.09.2025
Димитър Зоров: Реалната цена на литър прясно мляко, с минимална п...
18:47 / 09.09.2025
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:49 / 09.09.2025
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптом...
16:56 / 09.09.2025
Бургазлиев пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв сле...
16:35 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS