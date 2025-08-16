ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокат от Пловдив "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:34Коментари (0)220
©
Адвокат Тодор Кръстев от Пловдив използва социалната мрежа, за да изкаже мнението си за коментара на поп фолк певицата Глория, която по-рано днес реши да внесе яснота за отношенията си с Добромир Добрев, който беше арестуван за трафик на наркотици. Публикуваме мнението на адвокат Кръстев без редакторска намеса:

Фолкпевицата Глория публично се отрече от приятеля си Добромир Добрев, задържан за наркотици. Не знаела, че се занимава с такива неща, а и вече не се държал добре с нея. Е, т'ва е. "Га яде кифтетата, ни рива", биха коментирали ситуацията в Перущица. Но ако трябва да сме сериозни, винаги съм се чудел, как може жената до един мъж да не се интересува откъде са доходите му. А е масово това, щракат с пръсти, без да си задават въпроси, важното е да се консумира охолния живот. И като лъснат нещата - ама аз откъде да знам, пък и лош стана напоследък с мен. То бива сметкаджийство и пошлост, ама чак пък толкова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече...
12:34 / 16.08.2025
Гледат мярката на пловдивчанина, подал фалшив сигнал за полет до ...
11:57 / 16.08.2025
Мъж се "разходи" по АМ "Тракия"!
11:45 / 16.08.2025
Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
11:19 / 16.08.2025
Два екипажа от Крумово са в готовност да се включат в гасенето на...
11:44 / 16.08.2025
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пло...
11:04 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: