Адвокат от Пловдив "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива

© Адвокат Тодор Кръстев от Пловдив използва социалната мрежа, за да изкаже мнението си за коментара на поп фолк певицата Глория, която по-рано днес реши да внесе яснота за отношенията си с Добромир Добрев, който беше арестуван за трафик на наркотици. Публикуваме мнението на адвокат Кръстев без редакторска намеса:



Фолкпевицата Глория публично се отрече от приятеля си Добромир Добрев, задържан за наркотици. Не знаела, че се занимава с такива неща, а и вече не се държал добре с нея. Е, т'ва е. "Га яде кифтетата, ни рива", биха коментирали ситуацията в Перущица. Но ако трябва да сме сериозни, винаги съм се чудел, как може жената до един мъж да не се интересува откъде са доходите му. А е масово това, щракат с пръсти, без да си задават въпроси, важното е да се консумира охолния живот. И като лъснат нещата - ама аз откъде да знам, пък и лош стана напоследък с мен. То бива сметкаджийство и пошлост, ама чак пък толкова.