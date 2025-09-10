ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокат: Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек си рови в телефона
Автор: ИА Фокус 10:25Коментари (0)64
© Фокус (Архив)
37,5% от засечените автомобили с превишена средна скорост са с чуждестранна регистрация. Това показва анализ на Института за пътна безопасност (ИПБ). Всяко трето нарушение е с до 10 км/ч, показват още данните. 

"Камерите могат да издават електронни фишове и актове за установяване на административни нарушения, когато може да се отнеме свидетелство за управление на МПС. Чакам да видя първите електронни фишове и наказателни постановления. Интересно ми е каква ще бъде реакцията на съда", коментира адвокат Петър Бозов.

Статистиката показва, че чуждите граждани не се съобразяват с правилата в България, изтъкна юристът и сподели, че вижда в чужди държави доста български автомобили, които солидно превишават позволената скорост.

В правото нещата се случват бавно, правото е врата в полето

Гостът обърна внимание, че в правото едно нещо се смята за ново, когато е въведено преди по-малко от 10 години. 

"Правото е жива материя и то непрекъснато трябва да се променя, когато се променят обществените отношения", посочи адв. Бозов пред Bulgaria ON AIR и добави, деянията винаги се криминализират с цел превъзпитание. 

"Ефикасността работи там, където имаме много участъци с малко разстояние, за да може водачите да бъдат засичани. Надявам се още отсечки да бъдат включени, защото в противен случай това ще бъде като със стационарните камери - хората там карат бавно, на другите места хвърчат", каза още юристът.

Полицията има ресурс да контролира спазването на закона

Адв. Бозов смята, че размерът на наказанието не е определящ. 

 

"Не знам накъде повече можем да увеличим санкциите. Когато променяш често закона, изпитваш и водачите дали го знаят. Голяма част от водачите не знаят измененията. Погрешно е да не изпитваме хората на тези промени", на мнение е той.

По думите му България е страната с една от най-големите бройки полицаи на глава от населението, но този ресурс се използва изключително погрешно.

"Пресичането, докато човек си рови в телефона, действително е опасно. Забраната е с цел да предпази пешеходците. Дали задължението ще бъде контролирано, не е от голямо значение. Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек си рови в телефона", заяви адв. Бозов.

"По отношение на електрическите тротинетки одобрявам промените, ще заработят. Служителите трябва да бъдат обучени и да прилагат мерките ефикасно. Местната власт да започне да работи в тази насока", подчерта юристът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Индустриалец: Частният бизнес работи шест дни седмично и трудно с...
09:34 / 10.09.2025
Рядък случай! Българин избра Русия за свой нов дом
09:11 / 10.09.2025
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчи...
09:02 / 10.09.2025
Стръвницата отново нападна манастира край Сопот
09:12 / 10.09.2025
"Кауфланд", "Билла", "Лидл" и други големи вериги с позиция за це...
08:55 / 10.09.2025
Родителите на Никола Бургазлиев: Нападките от страна на близките ...
08:45 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Попълване на регулатори
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: