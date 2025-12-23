ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Целта е уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация.
Промените предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията и при работа на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.
Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП.
Предвижда се валидирането на електронни подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.
Приетите измененията на НУЕПА ще имат за резултат: по-висока правна сигурност и по- голямо доверие в предоставяните електронните административни услуги; по-ефективни процеси чрез по-ясни и опростени правила за издаване, използване и прекратяване на КУКЕП; намаляване на административната тежест и разходите чрез отпадане на необходимостта от поддръжка и надграждане на националния инструмент за валидиране, администриран досега от Министерството на електронното управление.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 419
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържо...
12:41 / 23.12.2025
Голяма наша банка обяви проблем с онлайн банкирането си
12:51 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни ...
12:18 / 23.12.2025
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. бъл...
12:14 / 23.12.2025
Шефовете в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
12:14 / 23.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари...
11:53 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS