Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Автор: Емануела Вилизарова 14:43
©
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (НУЕПА).

Целта е уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация.

Промените предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията и при работа на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.

Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП.

Предвижда се валидирането на електронни подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.

Приетите измененията на НУЕПА ще имат за резултат: по-висока правна сигурност и по- голямо доверие в предоставяните електронните административни услуги; по-ефективни процеси чрез по-ясни и опростени правила за издаване, използване и прекратяване на КУКЕП; намаляване на административната тежест и разходите чрез отпадане на необходимостта от поддръжка и надграждане на националния инструмент за валидиране, администриран досега от Министерството на електронното управление.


Статистика: