АПС ще приеме третия мандат
Автор: Марияна Стойчева 12:47
© ФОКУС
Искаме да изкажем благодарност на решението на президента да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на "Алианс за права и свободи". Считаме, че това е чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-вото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря. Това обяви председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков след като президентът Румен Радев обяви, че третия мандат за съставяне на правителство ще го даде на АПС, предаде репортер на ФОКУС

"Имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои с парламентарната група и структурите да обсъдим и да вземем правилното решение за това, което предстои", каза депутатът. 

Садъков обясни, че парламентарната им група ще приеме мандата и ще обсъдят.



