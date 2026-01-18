ИЗПРАТИ НОВИНА
АПС: Ограничаването на вота на българите извън ЕС е дискриминация
Автор: Елиза Дечева 18:44
© ФОКУС
Предложението за ограничаване на гласуването в държави извън ЕС до максимум 20 избирателни секции представлява груба форма на дискриминация, която противоречи на Конституцията на Република България, на принципа на равнопоставеност на гражданите и на самата логика на демократичния изборен процес. Това заявиха в своя позиция от "Алианса за права и свободи" (АПС).

Особено тревожно и политически непонятно е, че това ограничително и по своята същност националистическо предложение, внесено от ПП "Възраждане“, получава подкрепа от представители на ГЕРБ, БСП и ИТН – политически сили, чието управление и действия предизвикаха масовите граждански протести и доведоха страната до поредните извънредни парламентарни избори.

С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество, значителна част от което днес живее и работи извън пределите на България – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия, Австралия и по целия свят.

Същевременно демонстрират пренебрежение и към факта на задълбочаващата се международна изолация на България, породена преди всичко именно от трайното отсъствие на върховенството на правото, от системното неспазване на демократичните стандарти и от практиката на конюнктурно и репресивно законотворчество у нас.

Българските граждани зад граница плащат данъци и осигуровки в България, изпращат средства на своите семейства; подпомагат икономиката, образованието и социалните системи; съхраняват българската идентичност, култура и език. Техният глас не е по-малко значим и не е по-малко легитимен.

Ограничаването на възможността за гласуване в държави извън ЕС чрез изкуствено занижаване на броя на изборните секции, несъразмерно на броя на имащите право на глас български граждани в съответната държава извън ЕС, не решава нито един реален проблем на изборния процес. То не повишава честността на изборите, а единствено намалява избирателната активност, създава неравнопоставеност между гражданите, обслужва теснопартийни и националистически политически сметки.

"Алианс за права и свободи“ категорично заявява, че правото на глас не зависи от географията, а от гражданството. Правата, отговорността и приноса на всеки гражданин не свършва на границата на държавата, нито на външната граница на Европейския съюз.

Призоваваме партиите в 51-ото Народно събрание и техните представители в Комисията по правни въпроси:

• да отхвърлят всякакви опити за ограничаване на избирателните права на българските граждани в чужбина,

• да гарантират равнопоставен и свободен достъп до гласуване за всички български граждани, независимо от това от коя точка на света могат да го осъществят,

• да прекратят практиката изборните правила да се променят под натиска на политическа конюнктура и страх от свободния вот на всеки български гражданин с избирателни права.

Свободният вот е основата на демокрацията.

Който го ограничава, подкопава самата държава.


