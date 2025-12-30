АПИ съобщава за заледени участъци и силен вятър в няколко области от страната

© Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.



Вятър духа в областите Видин, Добрич, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.



Температурите са в интервала от -9° С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.



Ограничена видимост поради мъгла:



- До 50 м в област Враца



Шофирайте отговорно!