ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПИ с последна информация за опасните пътища в страната
Автор: Десислава Томева 07:26Коментари (0)153
©
Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ. 

Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Слаб сняг вали в районите на проход "Троянски“ /обл. Ловеч/, Кипилово /обл. Сливен/, Картела /обл. Пазарджик/, АМ "Тракия", Боровец /обл. София/, Кърджали.

Температурите са в интервала от -8° С до +8°С. Времето над страната е предимно облачно. Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.

Намалена видимост поради мъгла:

- До 40 м. в района на Костенец /обл. София/;

- До 50 м. в района на проход "Шипка“ , Гълъбец и АМ "Тракия" от км 46 до км 55;

- До 100 м. в района на Белоградчик и Димово /обл. Видин/;

- До 150 м. в района на АМ "Струма" от км 27 до км 36.


Още по темата: общо новини по темата: 175
26.12.2025 НИМХ с предупреждение заради ниските температури
25.12.2025 Няма опасност за жителите на село Гелеменово
25.12.2025 Пазарджишко село е наводнено
25.12.2025 Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
25.12.2025 Утре температурите ще са опасно ниски
25.12.2025 Заради снега много населени места останаха без ток
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Няма опасност за жителите на село Гелеменово
23:00 / 25.12.2025
Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
22:39 / 25.12.2025
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
20:55 / 25.12.2025
Пазарджишко село е наводнено
20:40 / 25.12.2025
Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция
20:13 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
20:01 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
Зима 2025/2026 г.
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: