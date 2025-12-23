ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия
Автор: Ваня Кузманова 17:02
©
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг. 

Синоптичните анализи се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Днес – 23 декември, от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Тракия“ и "Струма“ - по цялата им дължина, и по АМ "Хемус“ в участъка от София до п. в. "Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, излизащи от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ "Тракия“ в участъка от п. в. "Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. "Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10 ч. и 20 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ "Струма“ и пътен възел "Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


