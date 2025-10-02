ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПИ: Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми
Автор: Елиза Дечева 17:36Коментари (0)0
©
Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания. Това казаха от АПИ. 

В момента сняг вали на прохода "Петрохан“ и трасето се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите. "Фокус" припомня, че снежната обстановка изненада шофьорите, които не бяха с подходящи гуми. Заради дъжда, километрични тапи и катастрофи имаше както на АМ "Хемус", така и на АМ "Тракия". 

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.



Още по темата: общо новини по темата: 18
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварител...
14:57 / 02.10.2025
EFAS ни предупреди за усложнения на 3 октомври 
14:49 / 02.10.2025
Първа нова GSM-R станция е въведена в експлоатация предсрочно
14:33 / 02.10.2025
Оранжев код за петък, ще вали много, ще натрупа сняг
14:28 / 02.10.2025
Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
14:34 / 02.10.2025
Кола се обърна по таван на отбивка към АМ "Тракия", обстановката ...
14:04 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: