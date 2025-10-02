ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|АПИ: Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми
В момента сняг вали на прохода "Петрохан“ и трасето се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите. "Фокус" припомня, че снежната обстановка изненада шофьорите, които не бяха с подходящи гуми. Заради дъжда, километрични тапи и катастрофи имаше както на АМ "Хемус", така и на АМ "Тракия".
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.
Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварител...
14:57 / 02.10.2025
EFAS ни предупреди за усложнения на 3 октомври
14:49 / 02.10.2025
Първа нова GSM-R станция е въведена в експлоатация предсрочно
14:33 / 02.10.2025
Оранжев код за петък, ще вали много, ще натрупа сняг
14:28 / 02.10.2025
Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
14:34 / 02.10.2025
Кола се обърна по таван на отбивка към АМ "Тракия", обстановката ...
14:04 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS