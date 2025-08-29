ИЗПРАТИ НОВИНА
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора
Автор: Георги Кирилов 07:53
©
86-годишна жена е починала, а двама полицейски служители от Районно управление - Карнобат са леко обгазени, без опасност за живота, вследствие на инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, възникнал около 22.16 ч. на 28.08 т.г.

Първоначално, чрез тел. 112 е получено съобщение за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в с. Огнен, повечето от които трудно подвижни, но дошлия на място полицейски автопатрул от служители на Районно управление - Карнобат констатирал, че пожар няма, само силно задимяване.

Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката, отвозваща пострадалите към болницата, починала 86-годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция в с. Огнен. Двамата полицейски служители от Районно управление - Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Владимир Маринов.







