ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете
В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. той е извършвал блудствени действия с малолетно дете.
Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.
Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.
Пострадалата - 10-годишното момиче - е разпитана в специално обособено помещение "Синя стая“.
С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
Жена на 38 години, родена в Украйна, е в неизвестност от 31 декем...
12:49 / 09.01.2026
АПИ: Повишено внимание по магистралите
12:11 / 09.01.2026
Важно за обмяната на банкноти и монети от левове в евро
13:08 / 09.01.2026
Мария Минчева: Липсата на работна сила продължава да бъде най-гол...
11:16 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS