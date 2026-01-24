ЗАРЕЖДАНЕ...
|7 линейки и 3 пожарни не можаха да спасят млада жена, деца са с тежки интоксикации
Сигналът за пожара е подаден в 2:19 часа. На място са изпратени три пожарни автомобила, една автомеханична стълба и 16 огнеборци. Поради тежката ситуация незабавно са били мобилизирани и седем линейки.
Трима непълнолетни са били хоспитализирани по спешност в УМБАЛСМ "Пирогов“ – момче на 9 години и две момичета на 2 и 11 години. Те са с тежки интоксикации.
Мъж на 47 години и жена на 71 години са транспортирани от екипите на Спешна помощ във ВМА, също с обгазявания.
По информация на СДВР, по първоначални данни пожарът е тръгнал от площадка или от апартамент, обитаван от мъж с психични проблеми, който по-късно е задържан. На място са работили екипи на Трето районно управление.
По време на медицинските действия е възникнал допълнителен инцидент – бутилка е гръмнала и е счупила стъкло на една от линейките, съобщиха от Спешна помощ.
Извършен е оглед на местопроизшествието. Предстои назначаването на експертизи.
