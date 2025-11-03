ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Автор: Илиана Пенова 13:39Коментари (0)74
©
Над 3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки, ако в страната има работеща депозитна система. ,,България има реалната възможност да въведе модел на депозитна система, стъпил върху най-добрите европейски практики. Нужно е само държавата да даде зелена светлина за това. Още повече, че в 18 страни на ЕС вече има депозитни системи. " , коментира изпълнителният директор на Съюзът на пивоварите в България (СПБ) Ивана Радомирова. 

През последните 5 години инвестициите на българските пивовари за зелени иновации надхвърлят 90 млн. лева. За същия период се отчита 40% намаление на електроенергията за производството на 1 хектолитър бира. В сравнение с 2020 г. на пазара са пуснати с 4100 тона по-малко стъклени бутилки за еднократна употреба, а при ПЕТ бутилките намалението е с 37%. С 30% е редуциран CO2 отпечатъкът на индустрията. Инвестициите за зелени иновации в бранша общо възлизат на 90 милиона лева. 

Тези данни бяха коментирани по време на Форума за устойчиво развитие, кръгова икономика, организиран от  Съюза на пивоварите в България.  Европейски експерти представиха успешните модели на депозитни системи за опаковки от напитки в Дания, Нидерландия, Литва, Швеция, където се постига над 90% събираемост на опаковките от напитки. Навсякъде тези системи се управляват от задължените индустрии на производителите на напитки. У нас бизнесът също декларира готовността си да поеме водеща роля в изграждането на депозитната система, каквото е и изискването на новия Регламент за опаковките.

Събитието се проведе с участието на посланиците на Дания, Нидерландия и Белгия, които подкрепиха въвеждането на депозитна системата у нас като един от най-ефективните инструменти за намаляване на отпадъците и крайъгълен камък на кръговата икономика. Официални гости на Форума бяха  Вицепремиерът Атанас Зафиров, Министърът на околната среда и водите Манол Генов,  редица представители на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции. Министър Генов подчерта, че кръговата икономика е в основата на зеления преход и че въвеждането на депозитна система за опаковки е доказано ефективен модел, изискващ споделена отговорност между институциите, бизнеса и гражданите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
12:50 / 03.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Изтече видео от катастрофата с много коли близо до "Витошка"!
12:51 / 03.11.2025
Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги ин...
11:05 / 03.11.2025
До няколко години повече от една трета от общините в България ще ...
10:25 / 03.11.2025
Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до бъ...
10:08 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: