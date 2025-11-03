ЗАРЕЖДАНЕ...
|3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
През последните 5 години инвестициите на българските пивовари за зелени иновации надхвърлят 90 млн. лева. За същия период се отчита 40% намаление на електроенергията за производството на 1 хектолитър бира. В сравнение с 2020 г. на пазара са пуснати с 4100 тона по-малко стъклени бутилки за еднократна употреба, а при ПЕТ бутилките намалението е с 37%. С 30% е редуциран CO2 отпечатъкът на индустрията. Инвестициите за зелени иновации в бранша общо възлизат на 90 милиона лева.
Тези данни бяха коментирани по време на Форума за устойчиво развитие, кръгова икономика, организиран от Съюза на пивоварите в България. Европейски експерти представиха успешните модели на депозитни системи за опаковки от напитки в Дания, Нидерландия, Литва, Швеция, където се постига над 90% събираемост на опаковките от напитки. Навсякъде тези системи се управляват от задължените индустрии на производителите на напитки. У нас бизнесът също декларира готовността си да поеме водеща роля в изграждането на депозитната система, каквото е и изискването на новия Регламент за опаковките.
Събитието се проведе с участието на посланиците на Дания, Нидерландия и Белгия, които подкрепиха въвеждането на депозитна системата у нас като един от най-ефективните инструменти за намаляване на отпадъците и крайъгълен камък на кръговата икономика. Официални гости на Форума бяха Вицепремиерът Атанас Зафиров, Министърът на околната среда и водите Манол Генов, редица представители на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции. Министър Генов подчерта, че кръговата икономика е в основата на зеления преход и че въвеждането на депозитна система за опаковки е доказано ефективен модел, изискващ споделена отговорност между институциите, бизнеса и гражданите.
