Полицаите в Солун задържаха 23-годишен мъж от България след преследване, като в момента издирват още един човек, който се е намирал в колата. Според информация на thestival.gr, Центърът за спешни действия е получил сигнал за кражба на автомобил от фирма. Двамата мъже са се придвижвали с откраднатия автомобил и са откраднали гориво от бензиностанция.
Откраднатият автомобил е бил засечен от полицейските сили и когато те са се опитали да го спрат, шофьорът на откраднатия автомобил е натиснал педала на газта, опитвайки се да избяга.
Последвала е преследване и според същия източник, в района на Неа Магнисия шофьорът на откраднатия автомобил е загубил контрол и се е блъснал в стълб.
Полицаите са задържали 23-годишния мъж, докато вторият, който е бил в колата, е успял да избяга и се издирва от властите.
23-годишен българин е арестуван в Солун след зрелищна гонка с открадната кола
