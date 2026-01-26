18-годишен блъсна две ученички на пешеходна пътека

© Тийнейджърка е пострадала при пътнотранспортно произшествие в събота вечер. Сигнал за инцидента е получен около 20.45 ч., а към мястото са насочени екипи на полицията и "Спешна помощ“.



Катастрофата станала на бул. "България“ в Пазарджик. 18-годишен водач на лек автомобил "Шкода“ движейки се по булеварда е блъснал на пешеходна пътека две момичета – на 17-години от село Гелеменово и на 14-години от Радомир.



Пътният инцидент е станал при работеща светофарна уредба, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Пазарджик с различни травми и наранявания.



На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик. Пробите за употреба на алкохол и наркотици направени на водача са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.