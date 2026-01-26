ЗАРЕЖДАНЕ...
|18-годишен блъсна две ученички на пешеходна пътека
Катастрофата станала на бул. "България“ в Пазарджик. 18-годишен водач на лек автомобил "Шкода“ движейки се по булеварда е блъснал на пешеходна пътека две момичета – на 17-години от село Гелеменово и на 14-години от Радомир.
Пътният инцидент е станал при работеща светофарна уредба, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Пазарджик с различни травми и наранявания.
На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик. Пробите за употреба на алкохол и наркотици направени на водача са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.
