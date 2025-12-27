17-годишен шофьор загина в катастрофа 

© Илюстративна снимка На 27 декември в 01,15 часа е възникнало ПТП на път III- 484 за село Копилово, съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Сливен.



Лек автомобил "Ауди А3", управляван от непълнолетно 17-годишно момче, е самокатастрофирал. При произшествието на място е починал водачът. Пострадал е 16-годишен пътник в автомобила, който е транспортиран до болнично заведение в град Сливен и настанен за лечение.



По случая е образувано досъдебно производство.



